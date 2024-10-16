За неоднократный обман клиентов банки заплатят крупный штраф

Ассоциация банков России поддерживает увеличение штрафов для кредитных организаций, которые несколько раз обманывали потребителей. Однако состав такого правонарушения должен определяться законом.

Глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков заявил, что нужно четко определить, за что следует наказывать кредитные организации, а также установить размер штрафов.

Он считает, что банки не должны платить громадные суммы даже за мелкое нарушение в отношении клиентов. Об этом пишут Известия.

«Мы предлагаем штрафовать банки на крупные суммы, только если они неоднократно обманывали клиентов. Тогда понятно, что это происходит намеренно. Также нужно сопоставлять наказание банку с ущербом у потребителя», — сказал Анатолий Козлачков.

Сейчас власти обсуждают идею увеличить штрафы для кредитных организаций за обман потребителей. Они составят от 0,1% до 1% капитала, если банк не устранит нарушение.

Предполагается, что состав правонарушения будет определяться не нормой закона, а по усмотрению административного органа. Против этого выступает АБР, но при этом заявляет, что банки не против повышения штрафов.