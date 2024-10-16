За неоднократный обман клиентов банки заплатят крупный штраф

Глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков заявил, что нужно четко определить, за что следует наказывать кредитные организации, а также установить размер штрафов.
Он считает, что банки не должны платить громадные суммы даже за мелкое нарушение в отношении клиентов. Об этом пишут Известия.
«Мы предлагаем штрафовать банки на крупные суммы, только если они неоднократно обманывали клиентов. Тогда понятно, что это происходит намеренно. Также нужно сопоставлять наказание банку с ущербом у потребителя», — сказал Анатолий Козлачков.
Сейчас власти обсуждают идею увеличить штрафы для кредитных организаций за обман потребителей. Они составят от 0,1% до 1% капитала, если банк не устранит нарушение.
Предполагается, что состав правонарушения будет определяться не нормой закона, а по усмотрению административного органа. Против этого выступает АБР, но при этом заявляет, что банки не против повышения штрафов.
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