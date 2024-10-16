Компании Владислава Бакальчука закрыли доступ к бухгалтерии Wildberries

Строительная компания «ВБ Девелопмент» хочет провести сверку и отчитаться по строительству складов для Wildberries. Однако сделать этого невозможно: Wildberries закрыла фирме доступ к «1С Бухгалтерии».

Организация Владислава Бакальчука «ВБ Девелопмент» утратила доступ к «1С Бухгалтерии» маркетплейса Wildberries.

Компания строила склады для маркетплейса, но потеряла заказы после начала бракоразводного процесса Бакальчука с основателем Wildberries Татьяной Ким (до 4 октября носила фамилию Бакальчук).

Объединенная компания Wildberries и Russ «РВБ» требует с «ВБ Девелопмент» 37 млрд рублей по договорам о строительстве логистических объектов. Представители строительной фирмы сейчас разбираются в расчетах, но это усложнилось из-за утраты доступа к бухгалтерской программе. Об этом пишет портал RB.RU.

«Поскольку нам закрыты доступы в "1С Бухгалтерия", мы не можем провести акты сверки, сдать оперативно отчеты, да и просто понять, откуда "нарисовали" такую сумму», — сказал генеральный директор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов.

Также он сообщил, что всю отчетность по работам с 2021 года отправляли в Wildberries почтой. Фирма отчиталась на сумму 26,5 млрд рублей и не понимает, почему маркетплейс требует 37 млрд.

У компаний был совместный доступ к «1С Бухгалтерии», поэтому провести сверку без доступа к финансовой информации невозможно.