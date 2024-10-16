Россия заключила с Абхазией соглашение об избежании двойного налогообложения

Налог будет нужно платить только в государстве-источнике дохода. Проценты и роялти облагаются по ставке 10%, а процентные доходы — по ставке 0%.

Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Абхазией об избежании двойного налогообложения. Также страны будут помогать друг другу в предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Документ был разработан и подписан 7 мая 2024 года. Теперь единые ставки налога на доходы в виде дивидендов и роялти будут составлять 10% у государства-источника. На процентные доходы распространяется ставка 0%. Это позволит платить налог с процентов по займам только в бюджет государства, которое предоставило средства.

«Юридические и физические лица каждого из договаривающихся государств (Российской Федерации и Республики Абхазия) не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, застройщики будут освобождены от налога на прибыль в стране, где они ведут строительство. Льготный период составит 18 месяцев. В это время компания также может не создавать постоянное представительство.