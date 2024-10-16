Возможно ли вести в голове 500 бизнес-проектов? Узнайте в новом выпуске «Тот еще разговор»

Владелец завода по производству мебели и основатель коммуникационного агентства Никита Сычев расскажет, как отделить бизнес от галлюцинаций.

В новом выпуске «Тот еще разговор» интервью с Никитой Сычевым — владельцем завода по производству мебели «Polza», фаундером креативного и коммуникационного агентства «Dooodah agency».

В этом интервью что-то пошло не так: теперь вопросы об оборотах и структуре компании задает гость. Хозяева с честью принимают ответную критику и пытаются понять, где бизнес, а где очередная галлюцинация.

Как в одной голове умещается 500 проектов и бизнесов? А главное, как их успешно реализовывать и вести? Все ответы мы получили от Никиты Сычева, он же педагог-маркетолог или киберопрезидент-мебельщик или ресторатор-креативщик и еще много кто. Смотрите и читайте сами.

Познакомьтесь с нестандартной личностью — смотрите интервью! Видео доступно на Ютубе и в VK видео, а текстовая версия лежит в блоге «Тот еще разговор».

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