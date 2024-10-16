Мишустин анонсировал программу продвижения российских товаров в мире

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на экспортном форуме «Сделано в России». B отметил, что над узнаваемостью российской продукции еще предстоит серьезно поработать.
«Ведь сегодня ее знают преимущественно в СНГ — если, конечно, не говорить о нефти, металлах или зерне. Чтобы изменить статус-кво, по поручению Президента готовим совместно с Российским экспортным центром программу продвижения национального бренда. Чтобы через него повлиять и на торговые отношения в целом», — сообщил глава кабмина.
По оценке Мишустина, база для старта программы хорошая. Для участия в ней сертифицировано уже около 8,3 тыс. товаров, и ожидается их кратный рост.
Он подчеркнул, что важно профессионально продвигать эти товары, обеспечить их узнаваемость. Задача должна решаться в партнерстве с отечественными компаниями — лидерами рыночных сегментов и маркетплейсами.
«Нужно прокладывать дорогу для широкого числа поставщиков», указал Мишустин.
Он отдельно остановился на малых и средних предприятиях: это значимая часть отечественных поставщиков — около 95%. И основа для дальнейшего роста экспорта средне- и высокопередельной продукции, особенно в потребительском сегменте, а также для расширения международной кооперации.
По словам Мишустина, надо мотивировать МСП, помогать такому бизнесу выходить на новые рынки, повышать информированность о специфике работы в конкретных странах, расширять комплекс сервисов по образовательной, консультационной поддержке, продвижению на рынках опорных государств.
За девять месяцев 2024 года уже более 17 тыс. компаний воспользовались такими возможностями, сообщил он.
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