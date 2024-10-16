Ложные и заказные отзывы к товарам предложено признать недобросовестной конкуренцией

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) направило обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой признать ложные отзывы одним из видов недобросовестной конкуренции.

В последние годы широкое распространение получила практика искусственного наращивания количества положительных отзывов к товарам на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Это позволяет товару или услуге занимать лидирующие позиции в результатах поисковой выдачи, объясняет Телеграм-канал ФОСТ.

Включить понятие «ложный отзыв» могут в федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Указанное предложение, по мнению ФОСТ, поможет не только снизить количество таких случаев, но и защитить потребителей от приобретения некачественных товаров и услуг.

В итоге недобросовестных бизнесменов хотят привлекать в административной ответственности за такие отзывы по ст. 14.3 «Нарушение законодательства о рекламе» КоАП.