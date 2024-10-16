За организацию незаконной миграции ужесточат ответственность

Депутаты в приоритетном порядке рассматривают законопроекты, которые связаны с мигрантами. За фиктивную регистрацию иностранцев привлекут к ответственности на срок до шести лет.

Госдума в первом чтении приняла сразу два законопроекта, которые направлены на противодействие незаконной миграции.

Отягчающим обстоятельством станет нарушение, совершенное лицом, которое незаконно находится на территории РФ. Об этом сказано в первом законопроекте. По данным Следственного комитета, число таких преступлений увеличилось в три раза — до 8 тыс.

Второй проект предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы и штраф от 3 до 5 млн рублей за организацию незаконной миграции. Нарушители также не смогут занимать определенные должности в течение 10 лет.

От двух до шести лет лишения свободы грозит тем, кто занимается подделкой документов для миграционного учета и фиктивной регистрацией мигрантов.

«Принятие данных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности», — сказал Вячеслав Володин.

Инициативы, связанные с миграционным законодательством, Госдума рассматривает в приоритетном порядке. Их планируют принять до декабря 2024 года.

Оба закона должны вступить в силу сразу — со дня официального опубликования.

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