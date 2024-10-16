Закон о снятии налички с карт в кассах сельских магазинов прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект, который позволит гражданам снимать с карты наличные деньги на кассе поселковых магазинов.

Этот законопроект вносит изменения в ст. 346.43 НК, которые расширяют виды предпринимательской деятельности на патентной системе налогообложения (ПСН).

В настоящее время жители отдаленных и малонаселенных территорий, на которых нет отделений банков или банкоматов, испытывают сложности с внесением на банковскую карту или снятием с нее наличных. Сейчас такие услуги оказывают крупные супермаркеты, которые:

заключили договор с банком;

и получили статус банковского платежного агента.

При этом значительное число предпринимателей, ведущих торговую деятельность в сельской местности, используют ПСН, которая пока неприменима к оказанию финансовых услуг.

Благодаря изменениям граждане смогут снимать с карты или вносить на нее наличные на кассе поселковых магазинов.

«Этот пробел предлагается устранить, чтобы жители сел, деревень, небольших городов в случае необходимости могли в любой момент снять со своего счета или положить на него деньги. Это удобно и упростит жизнь многим людям», — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

Дата вступления в силу закона пока неизвестна.

Кстати, мы сообщали, что по данным Гознака в России не собираются отменять наличные.