Ввозной НДС можно брать к вычету частями, кроме одного случая

При импорте товаров из стран ЕАЭС Налоговый кодекс РФ разрешает принимать НДС к вычету частично.

Компания частично приняла к вычету НДС, оплаченный при импорте товаров из ЕАЭС: часть в 3-м квартале и часть оставила на 4-й квартал. Можно ли так?

Ответ дал эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Можно принять к вычету «ввозной» НДС в течение трех лет, в том числе и частями — п. 1.1 ст. 172 НК.

Но есть исключение — ввоз основного средства (письмо Минфина от 01.11.2023 № 03-07-11/104317).

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.