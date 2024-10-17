Готовятся новые ограничения на оформление микрозаймов

Стало известно, что совместно с банковской сферой Правительство РФ сейчас обсуждает разработку законодательной инициативы по борьбе с кибермошенничеством — когда злоумышленники оформляют микрозаймы на счета третьих лиц или анонимные электронные кошельки.

Об этом сообщил заместитель председателя кабмина Дмитрий Григоренко на сессии «Цифровые технологии на службе общества: новый взгляд на финтех и госсервисы» в рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2024 в Сочи.

Инициатива установит:

запрет на оформление микрозайма третьим лицам;

обяжет перечислять суммы займа исключительно на банковский счет заемщика.

Для открытия счета он должен будет пройти процедуру идентификации – по биометрии или очно в банке.

Ранее мы писали, что кабмин утвердил право на самозапрет получения кредитов и микрозаймов.