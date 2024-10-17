Компании могут пользоваться брендированными чеками и получать больше повторных продаж

«Платформа ОФД» представила новый сервис для коммуникации брендов с покупателями. Повышать узнаваемость и продажи помогут брендированные чеки.

На конференции «За рамки ОФД» 17 октября в Москве, на которой присутствовал «Клерк», компания представила сервис «Брендированные чеки». Это новый инструмент коммуникации для брендов из розничной торговли и услуг. Решение адаптировано под разные маркетинговые потребности как крупных сетевых клиентов, так и малого, среднего бизнеса.

Продавец товаров или поставщик услуг может самостоятельно разработать дизайн электронного чека прямо в личном кабинете «Платформы ОФД». Функционал позволяет менять логотипы, цвета фона и текста, размещать любую информацию в соответствии с маркетинговыми целями.

Заявлено, что возможность отправки покупателю брендированных чеков полностью соответствует требованиям законодательства.

«Тестирование сервиса и исследования показали, что клиенты открывают полученный электронный чек в 20-40% случаев в течение первого месяца, в 10% из них переходят по кликабельным баннерам и ссылкам. Помимо высокой конверсии, главная особенность сервиса — более точное попадание в целевую аудиторию: коммуникацию в чеке увидит клиент, который уже воспользовался товарами или услугами компании. Это способствует росту показателей повторных продаж, кросс-продаж сопутствующих товаров. Брендированные чеки эффективнее и дешевле традиционной таргетированной рекламы», — объяснил генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Особенности нового инструмента:

гибкая настройка шаблона брендированного чека. Помимо текстовой информации, логотипа и контактов продавца, есть возможность разместить до 6 баннеров (3 баннера над чеком и столько же под ним);

интуитивно понятное управление формами для рекламы с помощью конструктора;

визуализация чека в режиме правок онлайн. Пользователь видит, как меняются параметры восприятия чека в момент работы в конструкторе.

С помощью брендированных чеков предприниматели смогут продвигать свои акции, привлекать новых подписчиков в социальные сети, разместить ссылки на мобильные приложения и другую важную контактную информацию. Например — сайт компании, номер телефона для связи и адрес электронной почты.