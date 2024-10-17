Володин предложил убрать врачей и учителей из списка профессий, по которым иностранцы могут получить ВНЖ

Об этом он заявил в ходе пленарного заседания, на котором в первом чтении были приняты два законопроекта об усилении ответственности за незаконную миграцию.

«Надо изначально вывести из перечня специальностей такие направления, как здравоохранение и образование. Тогда наша лучшая научная, преподавательская школа будет готовить качественных специалистов, и мы, понимая ответственность, сделаем все возможное для создания условий для врача и учителя.

Когда мы говорим о дефиците кадров в здравоохранении и уповаем на то, что Минздрав подаст свою заявку в Министерство труда и социальной защиты с целью привлечения в сферу здравоохранения мигрантов, надо вначале, наверное, обсудить этот вопрос. А целесообразно ли в эту сферу привлекать мигрантов? Или, может быть, сделать все для того, чтобы наши выпускники, целевики, из которых всего 34% возвращаются в больницы работать, пошли в профессию, и [понять], почему они не идут. А у нас Министерство здравоохранения подает заявку, для того чтобы мигранты ехали работать врачами и медсестрами», — отметил Володин.