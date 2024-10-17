За год количество чеков с ошибками сократилось в 10 раз

Предприниматели адаптировались к цифровой реформе в области контрольно-кассовой техники и стали допускать в разы меньше ошибок в чеках.

С ноября 2023 года по сентябрь 2024 года число выданных чеков с ошибками снизилось в 10,09 раза. Об этом на конференции «За рамки ОФД», на которой присутствовал «Клерк», рассказала Анна Нестерова — руководитель развития продуктов для массового рынка компании «Платформа ОФД».

Количество касс с ошибками сократилось в 7,87 раза, а клиентов, которые допускают нарушение кассовой дисциплины, стало в 3,15 раз меньше.

Все больше предпринимателей научились своевременно исправлять кассовые нарушения, которые возросли после начала цифровой реформы и обновления закона о применении контрольно-кассовой техники № 54-ФЗ.

Сервисы «Платформы ОФД» показывают пользователям все нарушения, связанные с порядком применения ККТ. Это позволило превентивно выявить порядка 2,5 млрд рублей, которые оказались под угрозой штрафов и расхождений с ФНС. В интерфейсе приложения можно понять, в каком состоянии находится бизнес с точки зрения регулятора.

«Клиенты, которые взаимодействуют с операторами фискальных данных, гораздо меньше нарушают требования законодательства», — заявила Анна Нестерова.

Специалисты ведут мониторинг кассовой дисциплины и проверяют корректность налоговой отчетности, чтобы не допустить проверок и штрафов от ФНС.