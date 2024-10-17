ФАС сможет жестче контролировать исполнение своих предписаний

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергей Пузыревский рассказал о результатах контрольно-надзорной деятельности ведомства, а также тенденциях ее развития.

Он отметил, что в связи с наделением территориальных органов ФАС полномочиями по проведению внеплановых тарифных проверок существенно возросло количество контрольных мероприятий в отношении органов регулирования: за 9 месяцев текущего года — 129 проверок.

В рамках плановых контрольных мероприятий в сферах ЖКХ, обращения с ТКО и теплоснабжения в этом году запланированы проверки в 8 регионах, 6 из которых уже завершены. По их результатам из состава тарифов на 2024 год исключено 19,4 млрд рублей необоснованных средств. В 2025 году предписано исключить из тарифов 24,1 млрд.

Говоря о контроле исполнения предписаний, Пузыревский сообщил об усилении полномочий ФАС: по поручению Правительства РФ ведомство разработает специальные механизмы надзора.

Так, станет возможным применение безальтернативной дисквалификации в отношении должностного лица, систематически не исполняющего предписание ФАС.

Проект соответствующего федерального закона будет внесен в кабмин до 30 мая 2025 года.