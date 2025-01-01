👍 После 01.01.2025 на УСН можно выбивать чеки ККТ без НДС, если обновление ПО кассы не готово

С 1 января 2025 года упрощенцы, которые обязаны исчислять и уплачивать НДС, ведущие расчеты с ККТ и выбравшие специальную ставку 5% или 7%, должны перейти на указание новых ставок НДС в кассовых чеках — в соответствии с изменениями, вносимыми в приказ ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

ФНС понимает, что разработчики ККТ к 01.01.2025 могут не предоставить обновленную прошивку онлайн-кассы, поддерживающую указание в чеке специальных ставок НДС. Поэтому пользователи таких ККТ могут временно продолжить формировать кассовые чеки по прежним правилам — с использованием реквизитов «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105) и «сумма расчетов без НДС» (тег 1183) до выхода соответствующего обновления.

При этом сумма расчета должна включать НДС по ставкам 5% или 7%.

После появления обновленной прошивки ККТ, поддерживающей специальные ставки НДС, необходимо начать формировать кассовые чеки с указанием новых ставок НДС. Об этом сказано в п. 26 официально опубликованных Методических рекомендаций ФНС по НДС для УСН.

Ранее мы сообщали, что налоговики призвали упрощенцев немедленно обновить ПО кассы в связи с налоговой реформой-2025.

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