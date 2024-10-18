Одобрен законопроект о повышении нагрузки по страховым взносам на малый и средний бизнес

17 октября Госдума в первом чтении одобрила правительственный законопроект, который меняет порядок применения малым и средним бизнесом (МСП) льготных страховых взносов по ставке 15%.

Этот законопроект вносит поправки в ст. 427 НК, а также дополняет положения налоговой реформы-2025. По нему пониженный тарифов взносов в размере 15% МСП должны будут применять в отношении выплат, превышающих 1,5 МРОТ. Сейчас — 1 МРОТ.

То есть вырастет доля зарплаты, в отношении которой применяется общая ставка взносов 30%.

Новшество должно заработать с 1 января 2025 года.

Это сделано, в первую очередь, для обеления заработных плат. Кабмин объяснял, что взносы по пониженному тарифу 15% для субъектов МСП вводились как антикризисная мера в период распространения коронавируса — когда многие предприятия были вынуждены приостановить работу по санитарным требованиям. Эта мера свою функцию выполнила. В настоящее время сектор МСП показывает устойчивый рост.

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