Не забудьте до 25 октября сдать декларацию по НДС: что учесть

За третий квартал 2024 года нужно подать в налоговую декларацию по НДС. Если опоздать более чем на 20 дней, ФНС заблокирует счета.

До 25 октября 2024 года нужно представить декларацию по НДС за третий квартал. Она сдается по форме, которую утвердили приказом ФНС от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@.

Документ в электронном виде должны представить в ИФНС по месту регистрации все плательщики НДС и налоговые агенты, а также те, кто не платит этот налог, но выставляет счета-фактуры. При определенных условиях налоговые агенты, которые не платят НДС, могут сдать декларацию в бумажном виде.

Налог нужно уплатить тремя равными платежами. Первый — до 29 октября, второй — до 28 ноября, а последний — до 30 декабря.

Если подачу декларации просрочить более чем на 20 рабочих дней, то ФНС заблокирует расчетный счет бизнеса. Также предпринимателям грозит штраф в размере 5% от неуплаченной суммы НДС за каждый месяц просрочки. Размер взыскания не может составлять меньше 1 тыс. рублей и быть больше 30% от суммы налога.

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