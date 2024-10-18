Не забудьте до 25 октября сдать декларацию по НДС: что учесть

До 25 октября 2024 года нужно представить декларацию по НДС за третий квартал. Она сдается по форме, которую утвердили приказом ФНС от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@.
Документ в электронном виде должны представить в ИФНС по месту регистрации все плательщики НДС и налоговые агенты, а также те, кто не платит этот налог, но выставляет счета-фактуры. При определенных условиях налоговые агенты, которые не платят НДС, могут сдать декларацию в бумажном виде.
Налог нужно уплатить тремя равными платежами. Первый — до 29 октября, второй — до 28 ноября, а последний — до 30 декабря.
Если подачу декларации просрочить более чем на 20 рабочих дней, то ФНС заблокирует расчетный счет бизнеса. Также предпринимателям грозит штраф в размере 5% от неуплаченной суммы НДС за каждый месяц просрочки. Размер взыскания не может составлять меньше 1 тыс. рублей и быть больше 30% от суммы налога.
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