Wildberries увеличит выплаты собственникам ПВЗ

С 18 октября 2024 года объединенная компания Wildberries и Russ повысит тарифы программы вознаграждения пунктов выдачи заказов. Компания обещает, что владельцы ПВЗ увидят изменения в личных кабинетах уже сегодня.

Размер выплат повысят более 80% партнерским ПВЗ по всей стране. Об этом сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

«Регулярный пересмотр тарифов и их обновление позволяет нам адаптироваться к потребностям бизнеса и поддерживать высокие стандарты обслуживания. Нашей целью является создание таких условий, при которых ПВЗ могут эффективно работать и предоставлять только качественные услуги нашим клиентам», — заявил руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries и Russ Максим Ким.

В тарифах маркетплейс учитывает рост цен на коммунальные услуги, арендную плату и на другие процессы, необходимые для ведения бизнеса.

Собственники ПВЗ уже пишут, что информация в личном кабинете о вознаграждении обновилась. Процент от оборота увеличили по-разному, но в среднем на 0,2%. Кому-то с 2,4 до 2,5, а кто-то сообщает о прибавке с 3,2 до 3,5.

Из обсуждения в закрытой группе владельцев ПВЗ следует, что в основном увеличение коснулось только новых пунктов, а у предпринимателей с высокими оборотами точки ничего не изменилось.