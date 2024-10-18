ВТБ будет начислять кешбэк на остатки по текущим счетам

Чем больше остаток денежных средств на текущих счетах клиентов, тем больше категорий кешбэка они смогут выбрать.

ВТБ планирует до конца года обновить систему лояльности. Банк начнет начислять клиентам кешбэк за хранение средств на текущих счетах.

Дополнительная категория кешбэка откроется тем, кто в течение 30 дней держит на счете минимум 10 тыс. рублей. Максимум можно добавить шесть категорий. Чем крупнее будет остаток по счету, тем больше позиций станут доступными. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.

«Ожидаем, что с учетом роста оборота транзакций объем кэшбэка вырастет на 50–65% в целом по рынку – по итогам года клиенты получат от банков 420 млрд рублей», — сказал Брейтенбихер.

Пока что банк не раскрывает, сколько нужно средств держать на счетах, чтобы открыть две или более категорий кешбэка.

В организации считают, что новые условия программы лояльности позволят привлечь новых клиентов и повысить привлекательность хранения денег на текущих счетах, а не только на депозитах и накопительных.