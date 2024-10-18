Будет ли налоговая амнистия после открытия выездной проверки по дроблению

С бизнеса не снимут обязанность уплатить пени и штрафы, если выездную налоговую проверку уже открыли. Отказ от дробления станет смягчающим обстоятельством.

Если выездную проверку начали в 2025-2026 годах, а предприниматель не отказался от дробления до этого момента, он может получить амнистию только за периоды 2022-2024 годов. Для этого нужно выполнить следующие условия:

отказаться от дробления за 2024, 2025 и 2026 годы — до вынесения решения по результатам выездной проверки;

подать уточненные декларации и уплатить налоги.

Однако, если выездную налоговую проверку уже открыли, то предприниматель будет обязан уплатить пени и штрафы. В таком случае отказ применять искусственное дробление будет смягчающим обстоятельством при привлечении к ответственности.

Налоговики могут не прийти с выездной проверкой в 2025-2026 годах, если под амнистию попал налоговый период с 2022 по 2024 годы.

Таким образом, ФНС подтвердит факт добровольного отказа от дробления в 2025-2026 годах, если выездная проверка за эти периоды не будет назначена.

«В этом случае амнистируемая обязанность по уплате налогов, пеней, штрафов прекращается с 01.01.2030. В случае если налоговым органом не усматриваются риски, связанные с дроблением бизнеса за периоды 2025, 2026 годов, выездная налоговая проверка налоговым органом по основаниям, связанным с дроблением бизнеса, за эти периоды может не назначаться», — сказано в рекомендациях ФНС.

Ранее мы писали, что ФНС выпустила методичку по применению налоговой амнистии за дробление бизнеса.