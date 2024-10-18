Дробление бизнеса

ФНС выпустила методичку по применению налоговой амнистии за дробление бизнеса

Чтобы получить амнистию нужно консолидировать бизнес. ФНС предлагает несколько вариантов, как это сделать.

Налоговики подготовили рекомендации по применению налоговой амнистии бизнеса за дробление в 2025 году.

Чтобы не платить штрафы и пени за допущенные нарушения при искусственном дроблении, нужно добровольно отказаться от этой «схемы». Это можно сделать без изменения структуры бизнеса следующим образом:

  • формально самостоятельные участники дробления должны перейти на общую систему налогообложения;

  • фактически перевести деятельность на одно из лиц группы.

Также отказаться от дробления можно с изменением организационной структуры:

  • объединить формально самостоятельные компании в одно юрлицо и создать по месту ведения бизнеса обособленные подразделения;

  • полностью передать акции и доли компаний, которые входят в группу, независимым организациям. При этом группа лиц перестанет работать как единый бизнес.

«Не позднее 15 января года, в котором налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, предполагает перейти на общую систему налогообложения, в налоговый орган направляется Уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения», — сказано в методических рекомендациях.

Также ФНС обращает внимание, что термина «консолидация» нет в законодательстве, но активно используется в судебной практике.

В данном случае консолидация означает исчисление и уплату налогов, которые предполагают, что в деятельности бизнеса нет признаков дробления в налоговых периодах 2025 и 2026 годов.

На днях ФНС выложила в открытый доступ Методические рекомендации по уплате НДС для бизнеса на УСН.

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