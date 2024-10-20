С 2025 года для безналоговой продажи долей в российских ООО будут важен налоговый статус продавца

С 2025 года для безналоговой продажи долей в российских ООО будут важны и налоговый статус продавца, и величина дохода от подобных сделок за год

Это касается физических лиц, у которых есть доля в российском ООО и которые планируют ее продать. Кажется, в некоторых случаях есть смысл задуматься о продаже доли в 2024 году, но не в 2025 году.

Дело в том, что с нового года будут два важных изменения в теме налогообложения доходов от продажи доли в российском ООО.

Вообще люди могут иметь доли в российских ООО. Если человек продает долю в российском ООО, то у него возникает доход. Такой доход по общему правилу облагается НДФЛ. Есть случаи, когда такой доход не облагается НДФЛ.

Так, НДФЛ от продажи доли участия в российском ООО платить не придется, если владеть такой долей достаточно долго. Достаточно долго - это 5 лет. Это значит, что если продать долю, которой человек владел более 5 лет, то ему не надо платить НДФЛ.

Сейчас такая возможность не зависит от наличия или отсутствия у человека статуса налогового резидента РФ. Первое изменение заключается в том, что с 2025 года такая возможность будет только у тех физических лиц, которые живут в России большую часть календарного года, то есть только у налоговых резидентов РФ.

Второе изменение заключается в том, что иногда НДФЛ придется заплатить даже если человек является налоговым резидентом РФ и владел долей больше 5 лет. Так, если доход от таких сделок за год превысит 50 млн рублей, то необходимо будет заплатить налог по ставке 13 (15) процентов, даже если срок владения превысил 5 лет.