В 2025 году на УСН не надо платить НДС при продаже земельных участков

При доходах за 2024 год свыше 60 млн рублей в 2025 году на УСН будет НДС. Но при этом все льготы по НДС, которые действуют при ОСНО, при УСН тоже будут применяться.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.10.2024 № 03-07-11/94757.

В частности, операции по реализации земельных участков не признаются объектом налогообложения НДС по статье 146 НК.

А операции по реализации жилых домов, жилых помещений освобождены от НДС по статье 149 НК.

Обе эти льготы действуют и при УСН. Поэтому если ИП на УСН будет продавать в 2025 году земельные участки или жилые дома, то он не будет платить НДС.

В 2025 году УСН претерпит ряд изменений, которые, в том числе, сблизят этот режим с ОСНО. Кроме того, что упрощенцы смогут также платить НДС со ставкой 20%, они разделят часть льгот. Подробнее о возможностях УСН в 2025 году рассказываем на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Успейте купить курс со скидкой 77% за 3 690 рублей!