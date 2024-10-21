Мошенники от имени ФНС предлагают вернуть просроченные налоги

На фейковых сайтах гражданам предлагают вернуть просроченную задолженность через направление так называемого «официального уведомления» от налоговой.

Далее идет фейковая ссылка «Открыть документ», переход по которой дает доступ мошенникам к личным данным пользователя.

О такой опасности предупреждает подмосковное УФНС.

Для большей убедительности все это подкреплено ссылкой на несуществующее постановление.

Сообщение при этом выглядит максимально достоверно — в оформлении использован фирменный стиль ФНС, ее символика, в том числе герб ФНС.

Налоговики советуют: никогда не сообщайте посторонним лицам ваши персональные данные, прежде всего, паспортные;

никогда не подтверждайте никакие предложения, приходящие к вам на телефон в СМС с неизвестных номеров.

УФНС настоятельно рекомендует при получении подобных сообщений внимательно проверять электронный адрес страницы.

ФНС не несет ответственности за информацию, размещенную на любых сайтах, за исключением официального сайта Налоговой службы.