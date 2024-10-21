На Госуслугах заработал сервис «Жизненная ситуация»

Особенность сервиса в том, что услуги, которые необходимы многодетным семьям, находятся в одном месте и оказываются комплексно по принципу жизненной ситуации.

Уже сейчас можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Сервис позволяет сэкономить время на посещении ведомств и поиске информации об оформлении выплат, льгот и документов.

Справочные сведения о мерах поддержки многодетных семей, перечне учреждений, которые принимают электронное удостоверение, и возможность оставить обратную связь о качестве услуг имеются на единой странице «жизненной ситуации».

Оказание услуг по принципу «жизненные ситуации» — это часть федерального проекта «Государство для людей». Его курирует зампредседателя Правительства Дмитрий Григоренко.

«Сервис “жизненная ситуация„ для многодетных семей поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга из перечня, который представлен и будет дополняться на портале госуслуг. Близкие люди смогут уделить внимание друг другу вместо визитов в ведомства для оформления документов», – сказал Григоренко.

Перечень госуслуг для многодетных семей, которые можно будет получить на единой странице сервиса «жизненной ситуации», будут расширять. Например, появится возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячную социальную выплату на детей.

Также появится возможность получать госуслуги, которые входят в состав «жизненной ситуации», в проактивном формате. Без дополнительных визитов и запросов можно будет получить соцвыплату для обеспечения детей школьной и спортивной формой, ежемесячные выплаты на проезд многодетным семьям.

Кроме того, многодетным семьям будут приходить адресные уведомления. Например, при получении полиса ОМС придет уведомление о необходимости прикрепления ребенка к поликлинике.

Расширится и перечень льгот, которые многодетные семьи смогут получить по электронному удостоверению, показав QR-код из приложения «Госуслуги».

Программа по применению QR-кода для подтверждения статуса многодетной семьи началась с предоставления льгот на посещение музеев. В будущем она будет расширена на другие учреждения культуры, например театры. А также зоопарки и дополнительные государственные, муниципальные и коммерческие виды услуг.

Например, можно будет оформить льготный абонемент для посещения ребенком учреждений дополнительного образования, физкультурно-спортивных организаций, а также получить скидки на железнодорожные и авиабилеты.

Кроме того, воспользоваться электронным удостоверением многодетной семьи уже возможно для оформления карты лояльности в некоторых торговых сетях.

Электронное удостоверение можно использовать так же, как и бумажное. Но электронный формат имеет ряд существенных преимуществ. Удостоверение всегда под рукой, в смартфоне. QR-кодом можно делиться с другими членами семьи, в отличие от бумажного документа, который может использовать только его владелец.

Объединение государственных услуг по принципу «жизненных ситуаций» представляет собой модели наиболее распространенных событий, с которыми сталкиваются люди.

На данный момент запущено 15 федеральных «жизненных ситуаций» на порталах Госуслуг и «МСП.РФ».

В их числе сервисы «Участие в спортивных соревнованиях», «Выезд на охоту и рыбалку», «Попадание в чрезвычайную ситуацию», «Организация логистики грузов», «Открытие частной школы», «Открытие аптеки», «Открытие туристического объекта».

На сегодняшний день сервисами «жизненные ситуации» воспользовались более 1,4 млн человек.

Кабмин заявляет, что за счет объединения государственных услуг по принципу «жизненные ситуации» их получение существенно упростилось. С 34 до 25 уменьшилось среднее количество документов, которые необходимо представить в рамках одной «жизненной ситуации».

В 4,5 раза уменьшилось среднее количество очных визитов, которые необходимо совершить в ведомства для получения госуслуг в рамках одной «жизненной ситуации»: требовалось 18 очных визитов, а стало 4.

Общее время на получение госуслуг в рамках одной «жизненной ситуации» уменьшилось в среднем на 37 дней – с 113 до 76. До конца 2024 года планируется запуск 34 «жизненных ситуаций» федерального уровня.

Работа по реализации «жизненных ситуаций» и дет и на региональном уровне. Планируется, что до конца 2024 года будет запущено 85 региональных «жизненных ситуаций».