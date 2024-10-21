🚕 За чей счет бухгалтер должен добираться до ИФНС

Сейчас бухгалтер целый день сидит в офисе. У него ЭДО, ТКС, интернет-банк. А были времена, когда приходилось курсировать по городу: полдня на посещение налоговой, полдня – в банк с чековой книжкой и бумажными платежками.

По былым временам бухгалтеры ностальгируют в нашем Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Чтобы сдать отчеты и решить какие-то вопросы, ходили в налоговую инспекцию, ФСС, ПФР.

В Пенсионный шли с дискетой, положенной в папку с завязками, в специально приклеенный карман, — вспоминают коллеги.

Сейчас походы в ИФНС случаются нечасто. Но если возникает такая необходимость, за чей счет бухгалтер должен добираться из пункта А в пункт Б, задала вопрос наша подписчица.

Бухгалтер со своим ноутбуком для выяснения оборотов по ЕНС поехала в налоговую инспекцию на такси. На это пришлось потратить личные деньги.

Коллеги советуют распечатать чек по поездке и составить авансовый отчет.

У кого-то в компании за такие поездки предусмотрена компенсация, кого-то возит в налоговую водитель на служебном автомобиле или директор на личном авто.

А как у вас решается этот транспортный вопрос? Кто платит за поездку бухгалтера в налоговую инспекцию?