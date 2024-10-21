🚕 За чей счет бухгалтер должен добираться до ИФНС

По былым временам бухгалтеры ностальгируют в нашем Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Чтобы сдать отчеты и решить какие-то вопросы, ходили в налоговую инспекцию, ФСС, ПФР.
В Пенсионный шли с дискетой, положенной в папку с завязками, в специально приклеенный карман, — вспоминают коллеги.
Сейчас походы в ИФНС случаются нечасто. Но если возникает такая необходимость, за чей счет бухгалтер должен добираться из пункта А в пункт Б, задала вопрос наша подписчица.
Бухгалтер со своим ноутбуком для выяснения оборотов по ЕНС поехала в налоговую инспекцию на такси. На это пришлось потратить личные деньги.
Коллеги советуют распечатать чек по поездке и составить авансовый отчет.
У кого-то в компании за такие поездки предусмотрена компенсация, кого-то возит в налоговую водитель на служебном автомобиле или директор на личном авто.
А как у вас решается этот транспортный вопрос? Кто платит за поездку бухгалтера в налоговую инспекцию?
Комментарии5
ээх, хорошие времена были, можно было по своим делам под предлогом "я в налоговую"
Ага... а потом звонят из оттуда, а ты им говоришь: так она к Вам пошла! Давно уже! Вы-то сами-то где находитесь? в наложке? ну ждите... должна подойти... по крайней мере сказала что к Вам должна....
Зато меньше платежных поручений делать приходится...
Когда-то давно, в 2010-2014 меня в банк с платёжками директор возил. Ну или пешком, рядом было. В налоговую тоже возили.
На другом предприятии оплачивали общественный транспорт, либо штатный водитель возил.
Ещё раньше, в 2007, когда работала в бюджетной возили тоже на служебной волге или уазике) там надо было сначала в администрацию, потом в РКЦ.
Потом тоже либо общественный транспорт компенсировали в виде проезда в маршрутке, либо можно было в канцелярии проездной взять и ехать на автобусе, но до него ещё пешком идти. Но я обычно пешком шла, там недалеко было, а потом домой)