Григоренко: важен доброжелательный, открытый подход чиновников к общению с гражданами

Подходы и инструменты реализации федерального проекта «Государство для людей» обсудили на международном форуме «Клиентоцентричность в государственном управлении – 2024».

В рамках мероприятия прошли дискуссии о внедрении принципов клиентоцентричности в государственное управление. Федеральный проект «Государство для людей» курирует заместитель председателя Правительства Дмитрий Григоренко.

«Выявление потребностей человека, постоянное улучшение взаимодействия органов власти и граждан – важные составляющие всей системы государственного управления. И здесь значительную роль играет не только качество и удобство государственных услуг и сервисов, которыми пользуются люди, но и доброжелательный, открытый подход каждого сотрудника ведомств, в которые обращаются граждане», – прокомментировал Григоренко.

Участники форума обсудили важность подготовки сотрудников ведомств к работе с гражданами, их обучения, развития профессиональных и личностных качеств, а также работы с мнением людей о качестве государственных услуг.

В частности, отмечено, что федеральный проект «Государство для людей» предполагает проверку госуслуг на простоту и доступность. Она проходит в сети лабораторий пользовательского тестирования в 10 регионах России. В них госуслуги и сервисы тестируют на соответствие стандартам клиентоцентричности, оценивается удобство их использования.