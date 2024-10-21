Как и где можно получить справку 2-НДФЛ: есть три способа

Их озвучили в региональном УФНС:
1. Через личный кабинет на сайте ФНС
Справки о доходах за последние 5 лет можно получить в разделе «Доходы». Задав интересующий период, можно просмотреть Справку или сохранить ее на компьютере в формате xml и pdf. Справка имеет визуализацию усиленной квалифицированной электронной подписи ФНС.
2. Через личный кабинет на Госуслугах
Для этого необходимо в разделе «Справки и выписки» воспользоваться услугой «Справка о доходах по форме 2-НДФЛ». После поступления запроса справка сформируется и появится в оказанных услугах в электронном виде, после чего ее можно скачать и распечатать.
3. Через работодателя
По статье 62 ТК работодатель обязан выдать справку в срок не более 3 рабочих дней. Для получения справки о доходах необходимо обратиться в бухгалтерию с заявлением, в котором следует указать период, за который нужна справка.
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