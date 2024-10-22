Организациям за закупку российского ПО дадут дополнительные стимулы и льготы

Сенаторы и эксперты обсудили переход на отечественные решения критической информационной инфраструктуры, от которой зависят платежные системы, связь, транспорт, энергетика.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Евстифеев провел круглый стол, посвященный внедрению цифровых технологий в отраслях промышленности.

Он заявил, что российские предприятия серьезно заинтересованы в использовании передовых отечественных разработок. Но такой переход может быть весьма дорогостоящим, особенно если речь о так называемом «тяжелом» программном обеспечении.

«В настоящее время Правительство рассматривает идею предоставления дополнительных стимулов организациям, которые отдадут предпочтение российским разработкам, а также кредитов по льготной ставке на проведение закупок», — поделился Евтифеев.

Известно, что по состоянию на конец 2023 года в России 73 компании занимались производством робототехники.

По словам Ефтифеева, в России сформирована система мер господдержки автоматизации промышленного производства и внедрения робототехники. Ее действие продолжится в 2025-2027 годах в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства». В качестве примера мер он назвал:

субсидирование процентной ставки по кредитам;

льготные лизинговые программы;

субсидирование НИОКР и производства средств робототехники и автоматизации производственных процессов;

создание центров развития промышленной робототехники.

За последние четыре года инвестиции в цифровые технологии компаний всех отраслей промышленности выросли более чем на 80% и достигли свыше 4 трлн рублей. Продажи российского ПО, всех решений увеличились более чем в два раза, а продажи готовых пакетных решений — в пять раз.

Евстифеев считает важным ускорить перевод на отечественные решения значимой критической информационной инфраструктуры, от устойчивости которой зависит, в частности, работа платежных систем, услуг связи, транспортной, энергетической сфер.

Также сенатор обратил внимание на необходимость развития пакетных программных продуктов, подготовку кадров для трансформации секторов экономики, дальнейшее расширение инфраструктуры облачных сервисов и строительство центров обработки данных.