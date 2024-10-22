Организациям за закупку российского ПО дадут дополнительные стимулы и льготы

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Евстифеев провел круглый стол, посвященный внедрению цифровых технологий в отраслях промышленности.
Он заявил, что российские предприятия серьезно заинтересованы в использовании передовых отечественных разработок. Но такой переход может быть весьма дорогостоящим, особенно если речь о так называемом «тяжелом» программном обеспечении.
«В настоящее время Правительство рассматривает идею предоставления дополнительных стимулов организациям, которые отдадут предпочтение российским разработкам, а также кредитов по льготной ставке на проведение закупок», — поделился Евтифеев.
Известно, что по состоянию на конец 2023 года в России 73 компании занимались производством робототехники.
По словам Ефтифеева, в России сформирована система мер господдержки автоматизации промышленного производства и внедрения робототехники. Ее действие продолжится в 2025-2027 годах в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства». В качестве примера мер он назвал:
субсидирование процентной ставки по кредитам;
льготные лизинговые программы;
субсидирование НИОКР и производства средств робототехники и автоматизации производственных процессов;
создание центров развития промышленной робототехники.
За последние четыре года инвестиции в цифровые технологии компаний всех отраслей промышленности выросли более чем на 80% и достигли свыше 4 трлн рублей. Продажи российского ПО, всех решений увеличились более чем в два раза, а продажи готовых пакетных решений — в пять раз.
Евстифеев считает важным ускорить перевод на отечественные решения значимой критической информационной инфраструктуры, от устойчивости которой зависит, в частности, работа платежных систем, услуг связи, транспортной, энергетической сфер.
Также сенатор обратил внимание на необходимость развития пакетных программных продуктов, подготовку кадров для трансформации секторов экономики, дальнейшее расширение инфраструктуры облачных сервисов и строительство центров обработки данных.
Начать дискуссию