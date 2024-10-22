Россиян хотят заставить платить за отпуск за границей — президент РСТ предложил ввести новый налог

Такой сбор, по его мнению, может стать аналогом экспортной пошлины на выездной туризм, сообщает пресс-служба РСТ.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил изменить механизм финансовых гарантий туроператоров, создав государственный фонд, в который каждый покупатель зарубежного тура платил бы сбор. Это могло бы стать аналогом экспортной пошлины на выездной туризм, сообщает «Интерфакс».

Уманский отметил, что страховые компании отказываются страховать ответственность туроператоров, а средства в фонде персональной ответственности растут вместе с оборотом компаний, но туроператоры не получают дивидендов.

По оценкам РСТ, к концу 2024 года фонд вырастет до 3,5 млрд рублей, но эти средства фактически выведены из оборота.

Уманский предложил ввести туристический сбор в госфонд с каждого проданного тура, чтобы государство предоставляло гарантии туристам, а дивиденды направлялись на развитие внутреннего туризма.