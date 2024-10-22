Удалённая идентификация при открытии банковских счетов и вкладов потихоньку становится реальностью

В Госдуму внесён законопроект, который регламентирует этот процесс в рамках экспериментального правового режима. Цель ЭПР — дать банкам возможности опробовать наиболее оптимальные способы удалённой идентификации.
Действующие правила требуют личного присутствия человека и тем самым «создают дополнительные сложности для клиента, влекущие финансовые и временные затраты», — сказано в пояснительной записке. И это важный сдвиг в позиционировании традиционного процесса в противовес новому.
Новые возможности удалённой идентификации будут распространяться и на резидентов, и на нерезидентов.
Обсуждение удалённой идентификации идёт давно, но реализация приближается медленно. Цена ошибки высокая, так как речь о противодействии мошенничеству и отмыванию. По этой же причине много вовлечённых сторон, которым нужно договориться и скоординировать усилия, включая ЦБ, Минфин, Росфинмониторинг и силовые структуры.
Начать дискуссию