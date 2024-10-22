Удалённая идентификация при открытии банковских счетов и вкладов потихоньку становится реальностью

Новые возможности удалённой идентификации будут распространяться и на резидентов, и на нерезидентов.

В Госдуму внесён законопроект, который регламентирует этот процесс в рамках экспериментального правового режима. Цель ЭПР — дать банкам возможности опробовать наиболее оптимальные способы удалённой идентификации.

Действующие правила требуют личного присутствия человека и тем самым «создают дополнительные сложности для клиента, влекущие финансовые и временные затраты», — сказано в пояснительной записке. И это важный сдвиг в позиционировании традиционного процесса в противовес новому.

Новые возможности удалённой идентификации будут распространяться и на резидентов, и на нерезидентов.