У некоторых новых сотрудников нужно обязательно запрашивать военный билет

Реальная ситуация: компания принимает на работу зубного техника, то есть медика. Это военнообязанная женщина, она старше 45 лет.

Предельный возраст для женщин, имеющих офицерские звания, 50 лет.

Поскольку штрафы большие, то лучше попросить у женщины военный билет и убедиться, что она не офицер и снята с воинского учета.

Нанимателю главное определить — есть у нее офицерское звание или нет. Если она не имеет офицерского звания, то она уже по возрасту не военнообязанная. А значит, на нее не нужно вести карточку по форме 10 и другие документы. И к ответственности не привлекут. А если она все же офицер, нужно ставить ее на учет.

Таким образом, запрашивать при трудоустройстве военный билет надо — чтобы посмотреть, снята ли женщина с учета в военкомате.

Штрафы по воинскому учету одни из самых высоких — до 500 тыс. рублей. Поэтому на бухгалтера, который ведет воинский учет, ложится большая ответственность. Получите актуальные знания на онлайн-курсе «Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С» и работайте без страха ошибиться. Успейте купить курс со скидкой 77% за 3 690 рублей.