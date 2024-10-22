💰 Для самозанятых хотят увеличить лимит дохода до 4,2 млн рублей

Законопроект с такой поправкой подготовил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
Лимит планируется такой:
в 2025 году – 3,6 млн рублей;
в 2026 году – 3,8 млн;
в 2027 году – 4 млн;
в 2028 году – 4,2 млн.
Нынешний порог в 2,4 млн рублей установили в 2019 году, но с тех пор цены на товары и услуги выросли в 1,5 раза.
Если самозанятые превышают лимит, они теряют право на НПД.
Между тем, в Минфине отметили, что доля самозанятых, балансирующих на грани лимита – всего 0,7% (по данным за 2023 год).
Поэтому корректировку параметров НПД до окончания эксперимента (в 2028 году) Минфин не планирует, пишут «Известия».
Комментарии1
Опять популист из ЛДПР какой то законопроект сочинил, Минфин против этого, а Клерк всё подряд печатает