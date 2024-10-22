💰 Для самозанятых хотят увеличить лимит дохода до 4,2 млн рублей

Сейчас лимит дохода на НПД – 2,4 млн руб. в год. Эту сумму могут увеличить.

Законопроект с такой поправкой подготовил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Лимит планируется такой:

в 2025 году – 3,6 млн рублей;

в 2026 году – 3,8 млн;

в 2027 году – 4 млн;

в 2028 году – 4,2 млн.

Нынешний порог в 2,4 млн рублей установили в 2019 году, но с тех пор цены на товары и услуги выросли в 1,5 раза.

Если самозанятые превышают лимит, они теряют право на НПД.

Между тем, в Минфине отметили, что доля самозанятых, балансирующих на грани лимита – всего 0,7% (по данным за 2023 год).

Поэтому корректировку параметров НПД до окончания эксперимента (в 2028 году) Минфин не планирует, пишут «Известия».