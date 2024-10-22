🙅 Бухгалтер бракует чеки подотчетников. Опрос

Эту ситуацию обсуждают участники нашего форума.
Дело в том, что вполне нормальный (не левый) чек бухгалтер не находит в сервисе ФНС по проверке чеков. Этот чек находится в жестком карантине, и сервис его не опознает.
Поясним: такие чеки отображаются в кассовой программе, в фискальном накопителе, у ОФД, но не учитываются в базе ФНС. Чек уходит в карантин, если там, например, отсутствует обязательный тег — наименование товара, мера количества, НДС и т. д.
Но покупатель не виноват, что продавец ошибся в чеке. В то же время бухгалтер опасается, что налоговая снимет расходы по таким чекам и поэтому предпочитает не принимать их у подотчетников.
В ходе обсуждения этой подотчетной проблемы коллеги признались, что, как правило, не проверяют чеки.
Есть ряд причин, когда чек не сканируется через приложение:
сама ККТ в месте продажи может быть левой;
сотрудник покупает левые чеки;
ККТ находится в местности без интернета и поэтому выпадает из-под контроля;
чек ушел в жесткий карантин из-за какой-то ошибки в нем.
Коллеги советуют разработать регламент проверки расходов подотчетных лиц. А некоторые участники обсуждения иронизируют:
– Надо еще не только чеки проверить, что они попали в нужное место налоговой, но и самого кассира – может за него взносы не уплачены? Или он вообще «левый» сотрудник магазина.
А какой подход у вас к этому вопросу? Проверяете чеки, перед тем, как провести авансовый отчет?
Проверяете ли вы кассовые чеки от подотчетников через сервис ФНС?
Анонимный опрос
Комментарии3
не заморачиваюсь
это столь мизерные суммы, что нет смысла копья ломать
Если руководитель утвердил авансовый отчет, то бухгалтер обязан провести, не важно какие там чеки