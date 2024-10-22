🙅 Бухгалтер бракует чеки подотчетников. Опрос

Сотрудник приобрел ТМЦ для компании на свои деньги, получил от продавца чек ККТ, составил авансовый отчет, но бухгалтер отказывается проводить этот расход и возвращать по нему деньги. Причина – неправильный чек ККТ.

Эту ситуацию обсуждают участники нашего форума.

Дело в том, что вполне нормальный (не левый) чек бухгалтер не находит в сервисе ФНС по проверке чеков. Этот чек находится в жестком карантине, и сервис его не опознает.

Поясним: такие чеки отображаются в кассовой программе, в фискальном накопителе, у ОФД, но не учитываются в базе ФНС. Чек уходит в карантин, если там, например, отсутствует обязательный тег — наименование товара, мера количества, НДС и т. д.

Но покупатель не виноват, что продавец ошибся в чеке. В то же время бухгалтер опасается, что налоговая снимет расходы по таким чекам и поэтому предпочитает не принимать их у подотчетников.

В ходе обсуждения этой подотчетной проблемы коллеги признались, что, как правило, не проверяют чеки.

Есть ряд причин, когда чек не сканируется через приложение:

сама ККТ в месте продажи может быть левой;

сотрудник покупает левые чеки;

ККТ находится в местности без интернета и поэтому выпадает из-под контроля;

чек ушел в жесткий карантин из-за какой-то ошибки в нем.

Коллеги советуют разработать регламент проверки расходов подотчетных лиц. А некоторые участники обсуждения иронизируют:

– Надо еще не только чеки проверить, что они попали в нужное место налоговой, но и самого кассира – может за него взносы не уплачены? Или он вообще «левый» сотрудник магазина.

А какой подход у вас к этому вопросу? Проверяете чеки, перед тем, как провести авансовый отчет?