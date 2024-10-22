🔃 ИП каждый месяц упорно резервирует взносы, а ФНС их разрезервирует

ИП на УСН «доходы минус расходы» ежеквартально платит фиксированные взносы за себя и резервирует эти суммы на ЕНС, чтобы принимать их в расходы. Но все эти усилия идут прахом после сдачи ЕНП-уведомления на НДФЛ за работников.

Историей поделилась наша подписчица в Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Ежемесячно после подачи уведомления по НДФЛ налоговая уплаченные зарезервированные взносы ИП возвращает на баланс ЕНС и списывает НДФЛ. После поступления ЕНП списывается остаток НДФЛ, страховые взносы за работников и на ЕНС остается положительное сальдо в размере фиксированных взносов.

То есть эти взносы из резерва перемещаются на сальдо ЕНС. ИП опять подает заявление на зачет, но на следующий месяц история повторяется.

Участники обсуждения советуют сначала уплатить НДФЛ и взносы, а потом уже сдавать ЕНП-уведомление на них. В этом случае налоговики не будут потрошить резерв, в котором находятся фиксированные взносы.

Кстати, с 2025 года фиксированные взносы будут по-новому учитываться в составе расходов. Это будет независимо от факта уплаты.