Туристический налог нельзя будет включать в расходы при УСН

Внесли поправки в подпункт 22 пункта 1 статьи 346.16 НК. Законопроект принят Госдумой 22 октября в окончательном третьем чтении.

По этой норме в состав расходов включают налоги (кроме налога по УСН и НДС).

Теперь уточнили, что в расходы еще нельзя включать туристический налог.

Напомним, с 2025 года региональные власти имеют право вводить туристический налог. В следующем году он составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, но не менее 100 руб. в день.

В 2025 году упрощенцы впервые начнут платить туристический налог и НДС, по-новому нужно будет рассчитывать НДФЛ и страховые взносы. Чтобы вы справились с двойной нагрузкой, мы разобрали все изменения по налоговой реформе в онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Вы получите практические советы, которые пригодятся в работе. Успейте купить курс со скидкой 77% за 3 690 рублей!