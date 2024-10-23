Не забудьте сдать уведомление по ЕНП с НДФЛ и квартальными налогами

До 25 октября включительно необходимо сдать очередное ЕНП-уведомление, в котором будет НДФЛ с зарплаты работников, а также квартальные авансовые платежи по УСН и имущественным налогам организаций.

В уведомлении будут такие налоги:

НДФЛ налогового агента за период с 01.10.2024 по 22.10.2024 – код периода 34/01;

авансовый платеж за 3 квартал 2024 года по УСН – код периода 34/03;

авансовый платеж за 3 квартал 2024 года по НДФЛ ИП – код периода 33/04;

авансовые платежи за 3 квартал 2024 года по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и земельному налогу – код периода 34/03.

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