Минфин: государство хорошо, эффективно и грамотно распоряжается своим имуществом

«На сегодня в качестве доходов от приватизации в бюджет поступило почти 50 млрд рублей. До конца года будут еще поступления, и мы надеемся, что будет выполнена поставленная задача получить от приватизации порядка 100 млрд рублей. По дивидендам мы продвигаемся последовательно — за прошлый год государство получило порядка 630 млрд рублей. На сегодня поступления составили почти 660 млрд рублей. Таким образом, план фактического поступления прошлого года уже перевыполнен», — сообщил Воронцов.

Он также отметил, что Росимущество достигло значительных успехов в учете объектов госсобственности. Были скорректированы правила, реестр переведен в новый формат. Государственное имущество получило свои целевые функции, по которым объекты должны либо приносить доход, либо эффективно использоваться для государственных нужд.

Сходную оценку дал замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Была радикально упрощена процедура по вовлечению в оборот объектов, которые стоят меньше 100 млн рублей. Этот механизм действует второй год. Он показал свою колоссальную эффективность. Вы знаете, меня всегда поражало раньше: для того чтобы разрешить продать разрушенный сарай балансовой стоимостью 20 тыс. рублей, надо было получать решение Правительства. Ну это абсурд, конечно. Сейчас это все очень быстро. Это упрощенная процедура», — сказал Моисеев.

Он выразил надежду, что к 2030 году в России не останется ни одного объекта в федеральной собственности, который был бы не нужен государству. Оставить в собственности властей нужно только те объекты, по которым принято решение об экономической целесообразности их содержания.

Ранее мы писали, что депутат назвал введение упрощенной приватизации объектов до 100 млн руб. одной из форм поддержки МСП.