На ТоТ еще разговор пришел мистер Kofeman

Сегодня вышел новый выпуск интервью в формате «Тот еще разговор». Его гость — Дмитрий Пугин, создатель сети кофеен Mister Kofeman.

Кутайтесь в пледы, варите или растворите свой любимый кофе, иначе понять это интервью не получится.

Вам придется принять мысль, когда сравнивают кофейню с Яндекс такси без водителей. Также узнаете, за счет чего работает и масштабируется бизнес франшиз, какие сотрудники должны быть в его отделе продаж. И какая вообще рентабельность у кофейного бизнеса.



После интервью с Дмитрием Пугиным — создателем сети кофеен Mister Kofeman — вы заново откроете для себя любимую кофейню с бариста или вендинговый автомат в фойе бизнес-центра.

Познакомьтесь с нестандартной личностью — смотрите интервью! Видео доступно:

на Ютуб (расширение для хром https://fastproxy.online/ для просмотра на Ютуб);

в VK видео.

Текстовая версия интервью есть в блоге «Тот еще разговор».

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