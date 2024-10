За счет чего живет кофейная франшиза: кофезависимость или крутая UNIT-экономика. Объяснил Дмитрий Пугин Mister Kofeman со стажем

Дмитрий Пугин / Фото Игорь Дикин

Борис: Давайте все-таки разберем состав франшизы, что конкретно ты продаешь? Из чего состоит технологический процесс?

Михаил: Почему я должен его купить?

Дмитрий: Большинство людей, которые к нам заходят, вообще ничего не понимают в бизнесе. Они нулевые и хотят попробовать, хотят полное сопровождение. Наша компания одна из самых дорогих по цене среди конкурентов, по стоимости франшизы.

Борис: Кого ты рассматриваешь конкурентом?

Дмитрий: Для нас сейчас самый главный игрок это Take and Wake, московская компания. Владельцы LifeHacker Coffee, HOHORO продали свои бизнесы. Это было год назад. Кстати, мы с ними стратсессию устраивали. Много оттуда тоже вынесли.

Михаил: На федеральном уровне ты какой игрок, в топ-10 входишь?

Дмитрий: Смотря по какому параметру. Есть параметр продаж, сколько кофеен продается на данный момент и кем. Есть параметр – количество кофеен уже в сети. Кто-то дольше нас работает, кто-то только заходит на рынок. Мы меряем по параметру, кто сколько продает.

Условно Take and Wake сейчас продает 80 кофеен в месяц. Есть кофейни, которые без франшизы, их продают по 100 штук в месяц – no name. А мы продаем сейчас 30 кофеен в месяц.

Михаил: Take and Wake лидер? Я правильно понимаю, ты входишь в топ-5 по России.

Дмитрий: Да.

Борис: Вернемся к продукту. Расскажи, что ты продаешь?

Дмитрий: Мы продаем полный цикл. Человек, когда покупает нашу кофейню, он получает команду и знания. Оборудование остается в его пользовании.

Борис: Вы продаете оборудование, знание, персонал.

Дмитрий: Наша команда помогает на каждом этапе.

Борис: Вы прям людей нанимаете и обучаете, и отдаете?

Дмитрий: Нет. У нас есть команда, которая обучает партнеров, как идти.

Борис: То есть людей они сами набирают, вы обучаете их.

Дмитрий: А им же люди не нужны. Это же кофейня самообслуживания. Партнер будет сам заниматься этой кофейней. Чаще всего это один собственник, максимум два совладельца.

Михаил: Как выглядит это обучение?

Дмитрий: У нас есть база знаний. Сейчас мы заливаем курсы на GetCourse. Мы проводим вебинары, зумы, встречи с партнерами. Они между собой очень много общаются.

Первая стадия – идет продажа. Этим занимается отдел продаж и менеджеры. После того как мы заключили договор, партнер попадает в отдел старта-бизнеса. На данный момент там сидят два человека. У них есть дорожная карта из пятидесяти пунктов о том, что нужно сделать, чтобы запустить кофейню и в какие сроки. Также уходит задача на производство, начать закупать оборудование. У нас здесь в Краснодаре свое производство полного цикла. У нас есть уличные кофейни, полностью собираем и делаем сварку, настраиваем, потом отгружаем. Менеджеры старта-бизнеса по дорожной карте по каждому пункту идут с партнером и обучают его параллельно. Например, как зарегистрировать ИП, где получить ЭЦП и т.д.

Борис: Есть десяток пунктов, которые необходимо выполнить при запуске. Происходит старт. Клиент ничего не читает, вы ему делаете оборудование на собственном заводе. Дальше что?

Дмитрий: Для этого мы сейчас заходим на GetCourse. Делаем там академию. В базе знаний, которая у нас есть, в которой все расписано по пунктам, есть инструкции, например, как зарегистрировать онлайн-кассу там 40 страниц. Всё красиво и понятно, но для людей это слишком большой поток информации. Поэтому два человека с запуском 60 кофеен справляются. У нас потенциал для продажи 50 кофеен. С таким потоком с данной командой мы точно будем справляться.

Борис: Клиент получил всё это оборудование, а сколько оно стоит?

Дмитрий: На этапе старта он ещё ничего не получил. У него 45 рабочих дней до того, как он его получит. Сейчас предоплата 80%.

Михаил: А что входит в оборудование?

Дмитрий: Под оборудованием для кофейни самообслуживания в помещении понимается мебельная стойка, терминалы оплаты, диспенсеры, кофемашина, вывески, флаеры.

Михаил: Но кофемашины не вы же делаете?

Дмитрий: Кофемашины мы закупаем. Сейчас закупаем JETINNO – китайский продукт. У нас есть дистрибьютор в России.

Борис: Почему китайский? Это было и до февраля?

Дмитрий: Сначала мы использовали Jofemar - это испанские кофемашины. В то время именно JETINNO не было на рынке. Прежде чем начать, мы купили кофемашины всех конкурентов на тот момент. Это были представители Италии, Испании и Китая. Я реально их долго тестировал, месяц колдовал, чтобы понять, что выбрать и возможно ли что-то сделать вкусное. Сначала мне ничего не понравилось у конкурентов. Выбор пал на Jofemar, на тот момент это был самый лучший продукт. Удалось его настроить и стартовать. Позже мы также на ней остались, но стоимость кофемашин резко возросла. Мы перешли на китайцев, у них как раз появились новые кофемашины.

Михаил: Скажите честно, не кривя, китайцы же хуже.

Дмитрий: Нет. Я сам на китайце езжу. У меня Haval. Я честно говорю. Прежде чем взять китайца, мы купили его и начали тестировать. Мне он реально сильно понравился.