Цифровизация закупок завершается, глобальных изменений в 44-ФЗ не будет

Замглавы Минфина России Алексей Лавров заявил, что на сегодняшний день 44-ФЗ переведен из формата системных поправок в формат точечных изменений.

На сессии «Система госзакупок: новая реальность и векторы развития» в рамках Московского финансового форума (МФФ-2024) состоялось обсуждение результатов совершенствования механизмов контрактной системы и существующих направлений ее развития

«На текущий момент ключевые задачи, стоящие перед нами, — это завершение процесса цифровизации закупок, сокращение сроков для извещений и заключения контракта и реализация Концепции развития закупок малого объема», — подчеркнул Алексей Лавров.

Он обозначил главную цель Концепции: «Суть реформы закупок малого объема состоит в унификации правил работы электронных магазинов и создании единого каталога конкретных товаров, работ и услуг. Это упростит деятельность поставщиков: независимо от региона и конкретного электронного магазина будут реализованы одинаковые процедуры и обеспечен обмен информацией».