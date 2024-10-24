Когда при грузоперевозках можно применять ставку НДС 0%

Применять нулевую ставку по НДС могут организации и ИП, оказывающие транспортно-экспедиционные услуги для перевозки или транспортировки экспортируемых товаров.

Важное условие — пункт отправления/назначения должен находиться на территории РФ.

Если пункт отправления/назначения находится за пределами РФ, то применять НДС 0% можно только при условии оказания услуг по договору транспортной экспедиции.

Нулевая ставка НДС не применяется в отношении услуг по перевозке вывозимого (ввозимого) с территории РФ (на территорию РФ) товара, а также на транспортно-экспедиционные услуги при организации такой перевозки, если одновременно выполняются следующие условия:

перевозка только между пунктами на территории РФ;

организации и ИП не указаны в транспортных, товаросопроводительных или иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы РФ (ввоз товаров в РФ), в качестве одного из перевозчиков.

В таком случае применяется общеустановленная ставка НДС 20%, поясняет ФНС.

В письме от 29.07.2024 № 03-07-08/70755 Минфин советует ориентироваться на свои разъяснения, которые даны письмами: