Когда при грузоперевозках можно применять ставку НДС 0%

Важное условие — пункт отправления/назначения должен находиться на территории РФ.
Если пункт отправления/назначения находится за пределами РФ, то применять НДС 0% можно только при условии оказания услуг по договору транспортной экспедиции.
Нулевая ставка НДС не применяется в отношении услуг по перевозке вывозимого (ввозимого) с территории РФ (на территорию РФ) товара, а также на транспортно-экспедиционные услуги при организации такой перевозки, если одновременно выполняются следующие условия:
перевозка только между пунктами на территории РФ;
организации и ИП не указаны в транспортных, товаросопроводительных или иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы РФ (ввоз товаров в РФ), в качестве одного из перевозчиков.
В таком случае применяется общеустановленная ставка НДС 20%, поясняет ФНС.
В письме от 29.07.2024 № 03-07-08/70755 Минфин советует ориентироваться на свои разъяснения, которые даны письмами:
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