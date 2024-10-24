При переходе с ОСНО на УСН с НДС 20% восстанавливать НДС не надо

Выбрать можно льготные ставки 5% и 7% без права на вычет или обычную ставку 20% (10%) с правом на вычет.
Если компания переходит с ОСНО на УСН с НДС 5% или 7%, то надо восстановить ранее принятый на вычет НДС по товарам и ОС.
Если же компания переходит с ОСНО на УСН с НДС 20%, то восстанавливать НДС не надо.
Когда доход компании на ОСНО в 2024 году был менее 60 млн рублей, то при переходе на УСН с 2025 года она не будет плательщиком НДС, даже если сама этого захочет. Льгота по освобождению от НДС – автоматическая и отказаться от нее нельзя.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.09.2024 № 03-07-11/91434.
Работать на УСН в 2025 году нужно будет по новым правилам, поэтому если вы запланировали переход на спецрежим, то освоить их надо заранее. Мы собрали все изменения налоговой реформы-2025 в курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 7 900 рублей вместо
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