Больничный по уходу за ребенком облагается НДФЛ

Перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ, содержится в статье 217 НК. Этот перечень закрытый.

В частности, не подлежат налогообложению государственные пособия, но не все.

Пособия по временной нетрудоспособности, в том числе пособие по уходу за больным ребенком, в список необлагаемых не входят.

Таким образом, больничный по уходу за больным ребенком облагается НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.09.2024 № 03-04-05/92110.

Напомним, такой больничный оплачивается целиком за счет СФР.