Больничный по уходу за ребенком облагается НДФЛ

В частности, не подлежат налогообложению государственные пособия, но не все.
Пособия по временной нетрудоспособности, в том числе пособие по уходу за больным ребенком, в список необлагаемых не входят.
Таким образом, больничный по уходу за больным ребенком облагается НДФЛ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.09.2024 № 03-04-05/92110.
Напомним, такой больничный оплачивается целиком за счет СФР.
В 2025 году работать с НДФЛ нужно будет по-новому, подробнее о том, как изменения отразятся на расчете и налогообложений пособий расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 7 900 рублей вместо
28 600 рублей. До 27 октября вы можете получить допскидку 23% в честь дня рождения «Клерка». Воспользуйтесь выгодным предложением!
Начать дискуссию