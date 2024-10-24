Медицинские услуги не облагаются НДС, если они входят в перечень и есть лицензия

По медицинским услугам действует льгота по НДС. Не облагаются НДС медуслуги, поименованные в трех нормативных документах.

Перечень утвержден постановлением Правительства от 20.02.2001 № 132.

Туда, в частности, входят услуги по диагностике, профилактике и лечению, оказываемые населению в рамках амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи.

Кроме того, у медицинской организации должна быть лицензия. В положении о лицензировании, утвержденном постановлением Правительства от 01.06.2021 № 852, также перечень услуг по медицинской деятельности.

Еще есть требования к медицинским услугам, которые перечислены в приказе Минздрава от 19.08.2021 № 866н.

Таким образом, медицинские услуги по диагностике, профилактике и лечению освобождаются от НДС. А какие конкретно услуги считаются услугами по диагностике, профилактике и лечению – надо смотреть в постановлении № 852 и приказе № 866н.

Такое разъяснение дает Минфин в письмах от 30.09.2024 № 03-07-07/94190, от 04.10.2024 № 03-07-07/96258.