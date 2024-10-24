Уточнены правила отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей

Этот документ подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда от 20.11.2023 № 53-П и уточняет правила отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей.

«Закон повышает эффективность судебной защиты и уровень гарантий прав взыскателя поскольку позволит в случае отмены судебного приказа обеспечить полноценное восстановление прав заявителя в рамках искового производства», — подчеркнула первый зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Постановлением КС РФ ст. 129 ГПК признана не соответствующей Конституции, когда допускает в судебной практике отмену судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних при поступлении возражения относительно его исполнения по истечении значительного срока со дня вынесения приказа. При этом п. 2 ст. 107 Семейного кодекса установлен предел взыскания алиментов за прошедший период. Но в действующем законодательстве нет гарантий возможности удовлетворения в порядке искового производства требований взыскателя алиментов за период, за который алименты подлежали взысканию по судебному приказу.

Как указал Конституционный суд, действующая система отмены судебного приказа фактически поощряет недобросовестного должника в его стремлении уклониться от исполнения обязанностей.

Суть в том, что приказное производство в установленных случаях является безальтернативным способом судебной защиты. И заявитель не может обратиться в суд с иском до отмены судебного приказа. Но теперь будет иначе.