Подведены итоги работы по повышению налоговых доходов и противодействию нелегальной занятости в новых регионах

Замруководителя ФНС Тимур Шиналиев подвел итоги работы межведомственных штабов по повышению налоговых доходов и противодействию нелегальной занятости в новых регионах России.

Сегодня ФНС выступает координатором работы межведомственных штабов в новых регионах.

«За первое полугодие численность официально трудоустроенного населения увеличилась на 8% к аналогичному периоду прошлого года и составляет более 751 тыс. человек, а средняя заработная плата сотрудников организаций увеличилась на 20%», — заявил Шиналиев на семинаре-совещании в Ростове-на-Дону.

Шиналиев отметил: «Наша совместная цель с региональными органами власти – максимальное вовлечение хозяйствующих субъектов в легальное правовое поле. Это можно достичь за счет скоординированных действий налоговых и финансовых органов новых регионов, а также за счет “обеления” участников рейдовых мероприятий».

Межведомственные штабы были созданы в конце мая этого года. Их основные задачи – инвентаризация хозяйствующих субъектов, легализация трудовой занятости, повышение поступлений по НДФЛ в консолидированные бюджеты регионов.

В настоящее время уполномоченные региональные органы власти ведут работу по постановке на кадастровый учет и регистрации прав собственности в отношении 6 тысяч объектов недвижимости в новых регионах.