Российские маркетплейсы платят НДС по ставке 16,67% за продажу иностранных товаров россиянам

Российские маркетплейсы исчисляют и уплачивают НДС по товарам, продаваемым иностранными продавцами из ЕАЭС.
Налоговая база рассчитывается по фактическим ценам реализации, включая сумму НДС, и определяется на последний день квартала, в котором была получена оплата товара.
В налоговую базу включаются все суммы оплаты реализованных товаров, полученные маркетплейсом в истекшем налоговом периоде, даже если товар еще не получен, поясняет ФНС.
НДС считают по ставке 16,67 % или 9,09 %.
При возврате товара или отказе покупателя от покупки сумма НДС, исчисленная и уплаченная российским маркетплейсом, подлежит вычету.
Как российским маркетплейсам отражать операции по реализации товаров физлицам в декларации по НДС, книге продаж и книге покупок, ФНС разъяснила в письме от 14.10.2024 № СД-4-3/11667@.
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