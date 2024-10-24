Российские маркетплейсы платят НДС по ставке 16,67% за продажу иностранных товаров россиянам

Местом реализации товаров ЕАЭС, продаваемых через электронные торговые площадки, считается территория РФ, если товар получен покупателем – физлицом на территории России.

Российские маркетплейсы исчисляют и уплачивают НДС по товарам, продаваемым иностранными продавцами из ЕАЭС.

Налоговая база рассчитывается по фактическим ценам реализации, включая сумму НДС, и определяется на последний день квартала, в котором была получена оплата товара.

В налоговую базу включаются все суммы оплаты реализованных товаров, полученные маркетплейсом в истекшем налоговом периоде, даже если товар еще не получен, поясняет ФНС.

НДС считают по ставке 16,67 % или 9,09 %.

При возврате товара или отказе покупателя от покупки сумма НДС, исчисленная и уплаченная российским маркетплейсом, подлежит вычету.

Как российским маркетплейсам отражать операции по реализации товаров физлицам в декларации по НДС, книге продаж и книге покупок, ФНС разъяснила в письме от 14.10.2024 № СД-4-3/11667@.