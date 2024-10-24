Куда должен сдавать отчетность за работников ИП на ПСН

По всем налогам и взносам ИП на ПСН, кроме НДФЛ, отчетность сдается по месту регистрации ИП, даже если реально деятельность ведется в другом регионе.

Разъяснение по этому вопросу дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Налоговые агенты – ИП, которые стоят в налоговом органе на учете по месту осуществления деятельности на ПСН, сдают расчет 6-НДФЛ в отношении своих наемных работников в ИФНС по месту своего учета по ПСН.

Вставать туда на учет повторно для целей сдачи 6-НДФЛ не надо, так как ИП уже стоит там на учете по ПСН.

РСВ нужно сдавать в налоговую инспекцию по месту регистрации (прописки) ИП.

Форму ЕФС-1 (бывшую 4-ФСС) также надо сдавать в то отделение СФР, к которому ИП относится по месту жительства.

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