😮 Налоговики требуют, чтобы даже полставочникам платили не меньше МРОТ

Работа на долю ставки для ИФНС — не аргумент для начисления зарплаты менее МРОТ.

То, что налоговики сравнивают начисленные зарплаты с региональным МРОТ и требуют пояснения, бухгалтеры уже привыкли. Обычно претензии снимаются после получения пояснений о том, что люди работают неполный день.

Но наша подписчица столкнулась с ситуацией, когда никакие пояснения не помогли. Об этом она рассказала в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Налоговики настаивают, чтобы меньше полной московской минималки в компании не получал никто.

В организации есть сотрудники с окладом 40 тыс. рублей, которые работают на 0,25 ставки и получают 10 тыс. рублей в месяц.

Налоговики требуют, чтобы им начислили полный московский МРОТ (более 29 тыс. руб.), причем с начала года.

А вы не сталкивались с подобными требованиями налоговиков?